‘A Fazenda 12’: Jakelyne é eliminada com 27,20% dos votos

Jojo foi a mais votada para permanecer na casa em roça que teve o maior número de votos da temporada

Reprodução

A noite foi de eliminação em A Fazenda 12. Jojo Todynho, Jakelyne Oliveira e Biel estavam na disputa para saber quem ficaria na casa por mais uma semana. Ao pedirem votos nos últimos minutos de votação, Biel ressaltou que é um cara que erra, mas que mudou. Jake também apelou pelo ‘sonho’ de estar no reality e que queria permanecer e Jojo pediu aos fãs – e aqueles que não são tão fãs assim – que deixassem ela por mais tempo no jogo. Segundo Marcos Mion, essa foi a roça com maior número de votos da temporada, com quase 900 milhões. O primeiro peão salvo foi Jojo, que também foi a mais votada com 39,28%. Biel foi o segundo salvo (33,52%) e Jakelyne foi eliminada com 27,20% dos votos.

Jojo é a primeira peoa a ser salva da #EliminaçãoAFazenda Gostaram? Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/u9rtOoyunN — A Fazenda (@afazendarecord) December 4, 2020