Cartolouco e Selfie apontam Mateus Carrieri como ‘personagem’ em ‘A Fazenda 12’

Dupla eliminada do reality participou do programa De Tudo Um Pouco desta quinta-feira, 03, e colocaram ‘fogo no feno’

Reprodução/Record Cartolouco e Lucas Selfie acreditam que Mateus é o maior personagem da Fazenda 12



O tema da noite no De Tudo Um Pouco desta quinta-feira, 03, foi A Fazenda 12. Lucas Selfie e Lucas Strabko, o Cartolouco, foram os convidados e contaram um pouco sobre suas experiências no reality, polêmicas e, por coincidência, apontaram a mesma pessoa como “personagem” dentro da casa. Para os dois, o ator Mateus Carrieri não tem muita função no jogo que vale R$ 1.5 milhão. “O Carrieri foi lá pra fazer salada. Ele só corta salada e é isso que ele faz”, disse Cartolouco. “Acho que ele é o que mais consegue manter uma linha de personagem. No primeiro dia ele falou para a Jojo ‘me falaram pra ficar seu amigo’ e foi o que ele fez. É o que tá mais se escorando. Se não for para uma roça com ela, acho que ele chega na final”, decretou Selfie, que ficou conhecido como um dos maiores estrategistas da atual edição.

Questionado sobre quem foi para o reality buscando autopromoção ou venda de discos, Selfie disparou. “Acho que o Biel e o Lipe são pessoas que tinham uma galera na internet que davam paulada e pessoas que tinham cancelamento rolando e eles foram para mostrar outro lado. O Mariano eu não entendi o que ele foi fazer lá, a Stéfani foi para mostrar que não era barraqueira. Cada um foi com um pensamento”, disse. Envolvido em diversas polêmicas dentro da casa, Cartolouco respondeu sobre ter sido acusado de gordofobia contra Jojo Todynho. “Eu amo menina gordinha, é um gosto que eu tenho, e na Fazenda foi bizarro. Eu falei pro Juliano que a Jojo não deveria fazer bariátrica, a gente não tem que se levar por padrão de beleza. A Jojo foge de todos os padrões, mas no vídeo falaram que eu queria que ela deveria fazer bariátrica, só para me cancelarem”, comentou.

Envolvido com Raissa no meio do reality, Selfie respondeu seu o caso pode virar um namorado agora que ela também foi eliminada, “A gente se fala sempre, estamos trocando ideia. Ela é uma mina sensacional, mas tá vivendo muita coisa agora. Tudo no seu tempo”, finalizou. Os dois ainda falaram sobre as atitudes de Jojo dentro da casa e de sexualidade. Para ver todo o papo do programa, que teve visita ao Instituto Luisa Mell, assista ao vídeo abaixo: