‘Até Bolsonaro se rendeu ao jogo político’, diz influencer Super Xandão

Em entrevista ao Pânico, o youtuber destacou o incômodo com a política, afirmando que ‘Dr. Enéas foi o único que enfrentou o sistema’

Imagem: Reprodução/Pânico Em entrevista ao Pânico, o influencer Super Xandão defendeu opiniões polêmicas, como o terraplanismo



Famoso por suas opiniões polêmicas, o streamer Douglas Alexandre, mais conhecido como Super Xandão, criticou a política institucional em entrevista ao programa Pânico desta quinta-feira, 3. “O que mais me incomoda é a visão política existente no Brasil. Infelizmente, o povo pensa que vivemos em uma democracia, mas isso é uma farsa. Não existe, sequer, a direita e a esquerda. Os argumentos dos dois lados são furados. É um teatro puro. O Brasil é uma colônia, estamos entregues aos interesses de outros países. Nenhum governo têm combatido isso. O único político que enfrentou o sistema foi o Dr. Enéas Carneiro. No entanto, como ele teve peitoral de aço para resolver os problemas do país, foi ridicularizado. Até mesmo Bolsonaro se rendeu ao jogo político”, disse.

Para além do cenário nacional, o influencer destacou seu ponto de vista sobre o terraplanismo, afirmando que há um interesse político global relacionado ao formato da Terra. “Com certeza, a Terra é plana. Toda a sociedade está sendo manipulada para fortalecer o sistema. Acreditar que a Terra é esférica é remar a favor deste sistema. Eu também aprendi na escola que o mundo é uma bola molhada e giratória. Mas, estudando, entendi que o conceito da Terra esférica é a ponta para todos os problemas que existem na sociedade e que, até hoje, não foram esclarecidos”.

Durante a conversa, Super Xandão também revelou porque se denomina como “o último herói da terra”. “Me intitulei ‘o último herói da terra’ porque não vejo mais homens alfa, só beta. Não existem mais homens de verdade, que buscam pelos caminhos difíceis da vida e abrem mão da comodidade. Eu trilho a jornada do campeão. Hoje em dia, tudo é apresentado de maneira superficial ao ser humano. Assim, as pessoas acabam se vendendo a hábitos rasos”. Com posicionamentos fortes e sem papas na língua, o influenciador viralizou no Youtube e na plataforma de jogos Twitch, acumulando mais de 600 mil seguidores em cada uma das redes sociais.

Confira a entrevista com o influencer Super Xandão: