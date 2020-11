‘A Fazenda 12’: Jakelyne perde a Prova de Fogo e briga com Mateus por causa da baia

Lipe venceu a prova e a miss acabou puxando o ator para a baia e foi isso que motivou a discussão entre os dois

Reprodução/Record TV Mateus ficou irritado com Jakelyne em 'A Fazenda'



“A Fazenda 12” caminha para a sua reta final e os ânimos na casa estão cada vez mais alterados e qualquer coisinha já é motivo de briga. Nos últimos dias, as atitudes de Jakelyne não tem agradados muitos peões na casa e também o público – tanto que o nome da miss está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 23, por brigar com Mateus e dizer que não queria ver Raissa na final durante uma dinâmica. A peoa participou da Prova de Fogo com Tays e Lipe e o ex-De Férias Com o Ex foi quem conquistou o lampião do poder. Como de costume, quem perde a prova vai para a baia e precisa levar um peão junto, Jake escolheu Mateus Carrieri, que odeia ficar na baia e isso motivou a discussão.

Durante a briga, Jakelyne justificou a escolha dizendo que ficou magoada por Mateus ter salvado Stéfani em uma brincadeira que valia dinheiro no programa de Rodrigo Faro. O ator respondeu: “Queria fazer as pazes com ela. Na minha cabeça, a gente era parceiro, então não tinha porque você ficar magoada. Fazer as pazes com a Teté te magoa? Eu te excluí por esse motivo. Só quis dar uma equiparada, mas você que tem todo esse discurso de senso de ‘justiça’ não entendeu isso”. A peoa falou que duas atitudes de Mateus tinham incomodado ela e que depois ela iria dizer quais eram. Irritado, o ator disse: “Desculpa, Jake, mas você não é minha parceira. Senti hoje que você não é minha parceira. Você saber que eu prefiro ir pra roça do que ir para a baia”. A miss rebateu dizendo que escolheu o peão porque ele não está na lista de prioridade dela.