Fora de ‘A Fazenda 12’, Mirella admite que tentou causar expulsão de Raissa

Cantora disse que estava com ‘raiva’ e que ficou ‘cega’ quando Luiza Ambiel propôs a ‘reunião de condomínio’ para fazer uma fofoca

Reprodução/Record TV Mirella confirmou que planejou desestabilizar Raissa



Para a surpresa dos peões confinados em “A Fazenda 12”, Mirella foi eliminada do jogo com 29% dos votos na noite de quinta-feira, 20. Após se despedir da casa, a cantora participou da Cabine de Descompressão e foi questionada por Victor Sarro se ela realmente queria desestabilizar Raissa para a peoa partir para a agressão e ser eliminada do jogo. A funkeira confirmou que topou fazer a “reunião de condomínio” proposta por Luiza Ambiel porque estava com raiva da vice Miss Bumbum. Na ocasião, a ex-musa da Banheira do Gugu reuniu todos os peões para dizer que Raissa disse que viu Jakelyne beijando Lipe na boca. “Estava com raiva naquele momento”, justificou Mirella. “Fiquei cega naquele momento. Eu me arrependo de ter brigado com ela. No começo do programa, teve todo aquele negócio, mas depois eu parei, pensei que não posso passar essa imagem aqui, ficar brigando com ela, ficar passando uma rivalidade feminina.”

Logo primeiro dia do programa, Mirella se irritou ao ver que Raissa era uma das participantes e afirmou que a peoa foi amante do seu namorado, o cantor Dynho. Elas chegaram a conversar sobre o assunto na casa e acabaram se tornando amigas. A funkeira se sentiu traída quando Raissa usou o poder que tinha do Lampião para tirar Jakelyne da roça e não ela. “A Raissa, nesse momento em que a gente estava mais próxima, ela estava bem mais controlada, ela não pira mais igual ela pirava. Quando eu estava bem com ela, sempre tentei dar conselho, mas eu sabia, sim, que ela poderia perder a linha e poderia se prejudicar”, afirmou a cantora confessando que tentou desestabilizar a peoa para uma possível expulsão.