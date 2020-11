‘Planejava casamento, mas tomei um belo pé na bunda’, diz Juliano Ceglia

Em entrevista ao Pânico, ex-participante de ‘A Fazenda’ revela que, ao deixar o reality, foi surpreendido com término de relacionamento

Reprodução/Record Juliano Ceglia foi o oitavo eliminado da 12ª edição de "A Fazenda"



Em entrevista ao programa Pânico nesta quinta-feira, 19, Juliano Ceglia, o oitavo eliminado da 12ª edição de “A Fazenda” revelou que se deparou com uma surpresa desagradável ao procurar a namorada assim que deixou o reality show. “Fui casado durante dez anos, tenho dois filhos e me divorciei no ano passado. Em fevereiro, comecei a namorar e surgiu a oportunidade de entrar na ‘A Fazenda’. Demos um tempo para que eu participasse do programa, mas chegando lá eu só conseguia pensar que realmente queria ficar com ela. Cheguei a comentar que iria a pedir em casamento assim que deixasse o reality. Quando eu saí, liguei pra ela. Ela me atendeu perguntando: ‘quem é?’, disse que estava ocupada e retornaria em outro momento. Tomei um belo pé na bunda”. Durante sua participação em “A Fazenda”, Juliano admitiu que estava apaixonado pela designer Tati Bonilha. Ao sair do confinamento, ele recebeu um “não” como resposta ao pedido de casamento e o romance não vingou. “Voltamos a nos falar e ela me contou o motivo do término. Foi ciúmes da minha empresária, Larissa Mocelin. Tá rolando um papo de novo, mas não sei qual vai ser.”

Na conversa, o ex-peão também lembrou sua trajetória no reality show e confessou para qual participante está torcendo. “Claro que minha torcida é para o Biel, ele virou meu irmão. Só tenho como referência o que vi lá dentro, não me contaminei pelas opiniões das outras pessoas aqui fora. Ele foi um parceiro leal. O Mateus Carrieri também foi um parceiro leal, mas não concordo com o jogo dele. Ele se colou na Jojo Todynho“. Juliano explicou que não tem nenhuma desavença com Jojo, mas que a participante é “espaçosa demais e difícil de conviver”. Analisando seus colegas no reality, o jornalista retirou MC Mirella da lista dos seus favoritos a levar o prêmio. “Saindo, eu vi que a Mirella deu uma traída na gente. Eu, ela, o Biel e a Victória formávamos um grupo, dávamos risadas e curtíamos a nossa fazenda. Depois do episódio do carro de som, ela se afastou de nós. Então tirei a Mirella do meu time de torcida”, disse. No último mês, fãs de Stéfani e Mirella contrataram um carro de som para vazar informações externas às peões, entre elas uma mensagem alertando: “Mirella se afaste de Biel e Juliano”.

Confira a entrevista com o ex-participante de “A Fazenda”, Juliano Ceglia: