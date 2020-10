Incêndio no feno: Raissa e Mirella brigam feio após reunião convocada por Ambiel

Ex-banheira do Gugu convocou reunião que terminou em ‘linchamento’ de Raissa Barbosa feito por ela, Mirella e Victória

Reprodução/Record Mc Mirella, Luiza Ambiel e Victória Villarim gritaram com Raissa, que perdeu o controle e precisou ser contida por Jojo



Os climas estão pra lá de acirrados entre os peões de A Fazenda 12 na tarde desta quarta-feira (21). Luiza Ambiel, que já foi acusada de ser fofoqueira, convocou todos para a área externa para revelar algo que ouviu de Raissa Barbosa. Segundo ela, a ex-vice Miss Bumbum contou que viu Lipe Ribeiro e Jake se beijando depois de uma festa. Ainda de forma pacífica, Jake negou as supostas revelações de Ambiel. Após todos os envolvidos se manifestarem e mudarem de assunto, foi a vez de MC Mirella ter a palavra na reunião.

A funkeira acusou Raissa de ser falsa e, ao dizer a frase”não dê uma de louca”, a modelo perdeu novamente o controle de sua raiva e explodiu. Raissa é diagnosticada com Síndrome de Bordeline e sua instabilidade emocional já é conhecida entre os peões. Com ambas gritando, todos os peões tiveram que intervir para o confronto não virar físico. Jojo Todynho segurou a amiga Raissa, enquanto Mirella tentava ser acalmada, sem sucesso, por Mariano. “Como vou defender uma pessoa que não olha para mim”, disparou Raissa. “É falsa, não presta, está se mostrando”, completou. Ambiel e Victória Villarim ficaram do lado da funkeira endossando os gritos para Raissa, que, descontrolada, chorava enquanto xingava todas.

Veja o momento da briga abaixo: