Raissa se irrita com deboche de Biel em ‘A Fazenda 12’: ‘Você gosta de brigar’

Os peões participaram de uma dinâmica em que tinham que dizer quem eles não queria ver na final do reality

Reprodução/Record TV Para Raissa, Biel não merece estar na final de 'A Fazenda 12'



Para jogar mais fogo no feno, os peões participaram de uma dinâmica em que eles tinham que escrever em um papel quem eles não gostariam de ver na final de “A Fazenda 12” e depois ler na frente de todo mundo. Raissa escreveu que Biel não merece o prêmio e quando foi dar sua justificativa acabou tendo um atrito com o peão: “Não é surpresa para ninguém, a gente teve vários atritos aqui dentro. Tem coisas que ele faz e eu não concordo e é recíproco. Então, eu desejo que o Biel não esteja na final porque eu não concordo com várias atitudes dele dentro do jogo”. Antes de terminar de falar, Raissa se irritou com o fato do cantor ficar a todo momento de cabeça baixa, foi então que ela falou: “Você pode olhar para mim, Biel?”.

O peão levantou a cabeça e disse que as brigas sempre partiram dela e acrescentou: “Pode continuar, é sua vez de falar”. Raissa rebateu: “Eu estou tentando, mas olha para mim quando eu estiver falando. Sobre os atritos você sabe, primeiro eu fui a mais votada, depois teve outra votação e você ficou rindo da minha cara, como sempre debochando, com essa cara aí de deboche que você sempre faz, parece que você gosta de brigar”. Quando foi a vez de Biel ler o que tinha escrito, ele tentou amenizar as coisas ao justificar por que não quer ver a vice-Miss Bumbum na final: “Ninguém faltou com respeito comigo ao ponto que ela chegou, então não contra, mas nem por isso não acho que ela não mereça. Acho que você merece pra caramba, mas a gente tem que falar alguém”. A peoa apenas respondeu: “É recíproco”.