Leo Dias: Ex de MC Mirella abre o jogo sobre ‘amante’ em ‘A Fazenda 12’

Dynho Alves falou ao Tô na Pan sobre a polêmica envolvendo Raissa Barbosa, que está confinada com sua ex-namorada no reality show

Reprodução/Instagram/dynhoalves Dynho e MC Mirella, entre idas e vindas, já estão juntos há quatro anos



“A Fazenda 12” ainda não completou uma semana no ar, mas já coleciona momentos épicos e, o primeiro deles, foi protagonizado por MC Mirella e Raissa Barbosa, ex-vice Miss Bumbum. Ao se encontrarem pela primeira vez no reality, a funkeira disparou: “Olha, a amante do meu ex. Não estou acreditando nessa palhaçada”. O ex em questão é o também funkeiro Dynho Alves, que esclareceu toda a treta ao Tô na Pan, com Leo Dias e Ligia Mendes, nesta sexta-feira (10). O cantor abriu o jogo e disse que tudo não passou de um mal entendido. “[Mirella] se expressou um pouco diferente. Na minha opinião, uma amante é quando uma pessoa está casada ou namorando e fica com outra. Isso nunca aconteceu. A Raissa nunca foi minha amante porque nunca fiquei com ela enquanto estava com a Mirella”, disse ele.

Dynho esclareceu que, entre idas e vindas, a relação com MC Mirella já dura quatro anos e ele conheceu Raissa em um dos intervalos do relacionamento. “Conheci ela quando estava solteiro, entre 2017 e 2018, eu acho. Foi uma época em que eu e a Mirella ficamos quase um ano separados”, relembrou. Apesar de não estarem mais juntos agora, Dynho não descartou a possibilidade de reatar o namoro com a funkeira quando ela deixar “A Fazenda”. “Eu gosto muito dela, a gente se ama para caramba. Acho que não tem fim não [essa história] e devemos voltar ainda, se Deus quiser”, torceu.

O funkeiro ainda elogiou bastante a ex-namorada. “O que ela tem de baixinha, tem de grandeza nas atitudes dela. Ela já fez uma série de coisas boas para as pessoas e me ajudou muito bem. Ela tem um coração enorme, é maravilhosa em todos os sentidos”. Por Dynho, Mirella tem aval para ficar com quem quiser enquanto for peoa. “Eu confio muito nela. Por mais que a gente esteja separado, ela me respeita e eu respeito ela, tanto lá dentro quanto aqui fora.”

