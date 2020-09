A Fazenda 12: Web pede expulsão de Biel após suposto assédio contra Cartolouco; entenda

Reality da Record teve primeira festa nesta madrugada – e já com polêmica

Reprodução/TV Record Biel abaixou as calças de Cartolouco e causou polêmica na web



A Fazenda 12 mal estrou na última semana e, como esperado, já rendeu sua primeira grande polêmica. Na primeira festa do reality da Record, os peões e peoas aproveitaram a noite adentro. Ao final da comemoração, no entanto, uma atitude de Biel – que tem carreira envolta por controvérsias e acusações de assédio e agressão – foi alvo de duras críticas nas redes sociais. Tudo porque Lucas Strabko, o Cartolouco, quando estava dormindo foi alvo de “brincadeira” do cantor, que foi até o jornalista, que dormia em sua cama, e abaixou as calças dele e apalpou seu bumbum. Durante a festa, o Cartolouco bebeu demais e passou mal. No Twitter, internautas apontaram que a ação foi assédio e que Biel deveria ser expulso da competição.

As imagens flagradas pelas câmeras foram reproduzidas pela internet e rapidamente a hashtag #BielExpulso entrou entre os assuntos mais comentados deste sábado. No clipe, Biel é flagrado, também, dando um tapa nas partes íntimas de JP Gadêlha, por cima da calça, que apenas sorriu constrangido com a cena. A Record não se pronunciou sobre o que aconteceu.

