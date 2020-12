‘A Fazenda 12’: Jojo Todynho, Lidi e Biel estão em roça especial desta segunda-feira

Na reta final, duas roças foram formadas; Lipe, Stéfani e Thais estão na outra votação

Reprodução

A reta final de A Fazenda 12 está emocionante. Neste domingo, 13, aconteceu uma prova final no Fazendão com a presença de todos os peões que participaram da temporada. No campo de provas, cada um dos seis peões que ainda continuam na disputa do R$1.5 bilhão escolheram outros dois amigos para disputar cinco provas e concorrer a prêmios. O time Lipe e Biel ficaram empatados em número de pontos, 12 para cada. Por isso, houve uma prova extra para o desempate. Lipe, acompanhado de Raissa e Selfie venceram a última prova.

Também durante o programa do domingo, foram formadas duas roças. Por ter vencido a prova final, Lipe pôde escolher quem ele queria enfrentar na eliminação. Ele escolheu Thais e Stéfani. A eliminação será na terça-feira. Por ter sido vice na prova final, Biel também pôde escolher. Ele montou a roça com Jojo Todynho e Lidi Lisboa. A votação da roça com Biel já está aberta e a eliminação será nesta segunda-feira. Confira abaixo todas as etapas da prova final realizadas no Fazendão:

