‘A Fazenda 12’: Mariano, Jojo, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays estão na roça

No veto para a Prova do Fazendeiro, Stéfani tirou Mariano e irá disputar o chapéu com Jojo e Lipe nesta quarta-feira, 09

Reprodução

A terça-feira, 08, foi dia de eliminação em A Fazenda 12. O sistema de votação começou com Biel, que ganhou o poder da chama vermelha e entregou para Mateus Carrieri. A Fazendeira Lidi Lisboa foi a primeira a colocar um peão no banquinho. A indicação foi Mariano pela decisão da roça passada. Na votação da casa, Mateus protagonizou as duas discussões da noite com Mariano e Lipe. Mateus foi o segundo no banquinho. O terceiro roceiro podia ser puxado de qualquer lugar, tanto da sede como da baia, e o escolhido foi Lipe. No poder da chama, Mateus precisou escolher dois peões que foram votados pela casa. Stéfani Bays e Biel foram os escolhidos e Tete completou a roça. No fim, o poder da chama verde fez Biel tirar Mateus da roça e indicou Jojo.