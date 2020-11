Mads Mikkelsen substitui Johnny Depp no elenco de ‘Animais Fantásticos e Onde Habitam’

Astro de Hannibal e Rogue One será o novo Gellert Grindelwald, poderoso bruxo das trevas

Reprodução Mads Mikkelsen, da série Hannibal, é o novo Grindelwalt



Semanas depois que a Warner Bros. anunciou a saída de Johnny Depp do elenco de “Animais Fantásticos e Onde Habitam”, o site Entertainment Weekly crava que o substituto para o papel de Gellert Grindelwald será Mads Mikkelsen, conhecido pela série Hannibal e o filme Rogue One – Uma história Star Wars. O terceiro filme da franquia está em produção no Reino Unido, por isso a decisão do estúdio precisou ser rápida. Além de Mads, o nome de Colin Farrell também foi especulado para o papel. Ele interpretou Grindelwald no primeiro filme da franquia, porém era um personagem disfarçado. Atualmente Farrell está trabalhando em ‘O Batman’, de Matt Reeve, e não está disponível para o trabalho.

Depp foi forçado a deixar o filme após acusações de sua ex-esposa Amber Heard de violência doméstica. Recentemente o ator perdeu um processo por difamação contra uma publicação do Reino Unido que alegou que ele abusada de Heard. Segundo a EW, Depp já teria gravado uma cena do novo filme. A data de lançamento do longa-metragem do universo de Harry Potter estava prevista para 2021, mas recentemente essa data foi redefinida para 15 de julho de 2022.