‘A Fazenda 12’: Mirella é eliminada com 29,44% dos votos

Stéfani teve 32,91% dos votos e Mateus 37,65%.

Reprodução Mirella foi a menos votada para permanecer



Mateus Carrieri, em sua terceira roça, Mirella em sua segunda e Stéfani, estreando na noite de eliminação em A Fazenda, fizeram uma disputa acirrada para ver quem continuaria no reality show em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão. Durante o ‘jogo da discórdia’, quando os peões respondem perguntas de Marcos Mion e os outros escutam na casa, Mateus disse que é o alvo porque ‘é fácil votar nele’ por ser um competidor mais tranquilo.

Mirella reforçou o desentendimento com Mariano e Jakelyne ao dizer que a roça foi armada pelo casal e disse que, se voltasse, eles ‘que a aguardem’. Já Stéfani, disse que é muito boazinha e que algumas pessoas estão se aproveitando do seu jeito. A votação foi encerrada com 594.407.164 de votos. O primeiro a ser salvo pelo público foi Stéfani (32,91%). Mirella foi a eliminada da noite com 29,44% e Mateus foi o mais votado para permanecer com 37,65%.