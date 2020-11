Antônia Fontenelle alfineta Felipe Neto: ‘O lance dele é processar todo mundo’

Atriz e Youtuber participou da edição desta quinta-feira, 19, do programa De Tudo Um Pouco

A atriz e youtuber Antônia Fontenelle alfinetou o youtuber e empresário Felipe Neto, dizendo que “o lance dele é processar todo mundo”. Ela participou da edição desta quinta-feira, 19, do De Tudo Um Pouco, que é transmitido pelo Panflix e pelo canal Jovem Pan Entretenimento de terça à sexta às 21h e deu a declaração durante um jogo realizado no programa. Durante sua participação, Fontenelle detalhou que uma audiência sobre os processos judiciais envolvendo os dois irá acontecer em dezembro. “Ele faz coisas pra crianças que é um desserviço. A gente tá numa guerra nos tribunais. Dia 9 de dezembro tem uma audiência que juntaram quatro processos criminais. O lance dele é processar todo mundo, cagar todo mundo e continuar ganhando os milhões dele, fazendo o desserviço dele na internet”, explicou.

Além disso, Fontenelle também comentou sobre sua relação com o colunista Leo Dias. Segundo ela, os dois são amigos, mas brigam muito. “Ser amiga do Leo Dias é um fardo. É um problema seríssimo. Outro dia ele falou da ex-mulher do presidente. Eu falei ‘apaga, vão pensar que fui eu’”, disse a atriz, que completou, exaltado o trabalho do amigo. “Ele é o melhor no que ele faz, ele tem acesso a todo mundo e tem o cuidado de checar a fonte. Nos momentos de crise ele se transforma e vira outra pessoa”. Fontenelle também elogiou o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), dizendo que não vê ninguém podendo derrota-lo nas eleições de 2022. “Eu sou apaixonada nele, na pessoa dele. Pela simplicidade. Ele é o homem mais esculachado desse país. Eu acho que não tem ninguém para ganhar dele não”, concluiu a youtuber.

Ainda campo das opiniões políticas, Fontenelle elogiou a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e disse ser contra cotas para mulheres na política. “É mérito. Não tem que ter cota para nada nem pra ninguém”, disse a atriz. Ela também afirmou que poderia ter evitado entrar em algumas “tretas” no passado e que está tentando não se envolver em novos atritos, ponderando, porém, que esta missão vem sendo difícil. “Não adianta colocar peneira na cabeça que o sol vai vazar. As coisas são como são. Sou pragmática. Sou ariana. Acho que ‘time is Money‘ e vamo que vamo”, disse Fontenelle.

