A Fazenda 12: Narizinho, Luiza Ambiel, Lidi Lisboa e JP estão na roça

Público deverá decidir quem permanece na casa até quinta-feira (24)



A segunda roça de A Fazenda 12 foi formada na noite de terça-feira (22) e colocou Carol Narizinho, Luiza Ambiel, Lidi Lisboa e JP Gadêlha na berlinda. Rodrigão, que é o fazendeiro da semana, indicou Carol; Luiza Ambiel foi a mais votada da casa, com seis votos, e puxou Lidi Lisboa para encarar a votação pública com ela. JP perdeu a dinâmica do “resta um” e foi quarto peão a completar a roça. Carol Narizinho, Lidi e JP disputam a prova do fazendeiro nesta quarta-feira (23) e um deles pode se livrar da berlinda. Vetada por Biel, Luiza não poderá participar da disputa.