‘A Fazenda 12’: Tays Reis é eliminada do reality com 29,29% dos votos

Jojo Todynho, Biel, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays estão na final de quinta-feira

Reprodução

Na última roça de A Fazenda 12, Stéfani Bays, Lipe Ribeiro e Tays Reis disputaram as duas últimas vagas de finalistas ao lado de Jojo Todynho e Biel, que voltaram da roça de ontem. Nos pedidos para continuar na casa, Lipe apelou pela ajuda dos fãs, já Stéfani disse que tentou mostrar um lado diferente de outro reality e Tays confessou que quis entrar no reality para melhorar sua condição financeira. Em seu discurso, Marcos Mion pontuou que o sucesso está nas escolhas certas e os que tiveram sucesso foram Lipe e Stéfani que continuam no reality. Tays Reis foi eliminada com 29,29% dos votos.

Lipe é o primeiro roceiro a ser salvo e, assim, garante seu lugar na grande final! Gostaram? 🔥🤠 #EliminaçãoAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/Q5uMFk2AFK — A Fazenda (@afazendarecord) December 16, 2020