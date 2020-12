‘A Fazenda 12’ tem lavação de roupa suja, Mirella se irrita e briga com Raissa; assista

Ex-peoas discutiram na dinâmica ao relembrar o polêmico episódio da ‘reunião de condomínio’

Reprodução/Record Mirella ficou irritada quando Raissa disse que 'sofreu' por causa dela



Os últimos dias de “A Fazenda 12” tem sido agitados e os peões já participaram de uma lavação de roupa suja intermediada por Marcos Mion. Claro que apresentador tocou nas feridas de cada participante e acabou rolando alguns atritos entre os peões. Mirella foi questionada sobre a polêmica “reunião de condomínio” e começou dizendo: “Já estou saturada dessa história, é uma história que para mim nem existe mais, para mim morreu essa parte da minha trajetória aqui dentro”. Mion rebateu: “Mas para algumas pessoas [essa história] existe e pelo visto está mal resolvida, então você, como uma pessoa que estava atuando na reunião de condômino, é importante você falar”.

A cantora, que após ser eliminada com 18% dos votos recebeu o apelido de MC 18%, falou: “Meus motivos foram claros para todo mundo. Quem se colocou no meu lugar sentiu o que eu senti, foram momentos marcantes aqui dentro a minha relação com ela [Raissa]. A partir do momento que eu resolvi perdoá-la e defendê-la aqui, assim como nas roças, a gente via situações que deixam a gente chateada e preocupada com ela”. Mirella continuou: “Toda vez que ela ia receber votos a gente sempre tentou defender ela. Foram vários momentos em que eu pensei nela aqui dentro e ter visto ela defender uma pessoa que semanas atrás tinha colocado ela na roça, eu me senti muito mal”. Vale lembrar que em uma das roças da edição Raissa estava com o poder da chama e pode escolher se salvaria Jakelyne ou Mirella de ocupar o segundo banquinho. Ela optou pela miss porque tinha brigado com a cantora naquela semana e uma não estava conversando com a outra.

Ao ouvir o discurso da funkeria, Raissa não aguentou e soltou: “Você estava falando mal de mim pelas costas, estava compactuando com os outros para me desestabilizar. Está tudo gravado”. Irritada, Mirella disse: “Não tenho mais nada para falar. Não dá nem vontade de falar com pessoas que não tem educação”. A cantora também voltou a dizer que não queria mais toca nesse assunto e que só estava respondendo em respeito ao programa. Foi então que a vice Miss Bumbum falou que “sofreu” com a atitude de Mirella e ela explodiu: “Você só consegue se entender é um problema seu. Todo mundo tem que entender e você não quer entender ninguém, então para de ser ignorante e arrogante ao ponto de não conseguir entender as pessoas. Para de ficar se fazendo”. Durante a briga, a funkeira também contou que após serem eliminadas, Raissa a chamou para jantar e não apareceu no dia.