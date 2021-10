‘A Fazenda 13’: Bil Araújo vence a Prova do Fazendeiro e foge da roça

Personal trainer disputou prova com Lary Bottino e Gui Araújo no Fazendão

Reprodução/Instagram/bilaraujjo/06.10.2021 Bil Araújo ganhou a primeira prova do fazendeiro



Na noite desta quarta-feira, 20, três dos peões de ‘A Fazenda 13‘ disputaram a Prova do Fazendeiro pensando em se livrar da roça da semana. Bil Araújo, Gui Araújo e Lary Bottino participaram de uma atividade ‘fria’. Os peões precisavam descer em um tobogã e lançar uma bola em diversos buraquinhos que tinham pontuações diferentes. Eles não sabiam quais eram as pontuações de cada acerto. Em seis rodadas, o maior pontuador foi Bil Araújo que fez 100 pontos a mais do que Gui. Sendo assim, Lary e Gui enfrentam Valentina na eliminação.