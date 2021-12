‘A Fazenda 13’: Dynho, Mileide, Aline e Solange estão na roça

Dynho, Aline e Solange irão disputar a ‘Prova do Fazendeiro’ desta quarta-feira

Reprodução/ Twitter A Fazenda Quarteto foi definido em votação nesta terça-feira



A Fazenda 13 está chegando na reta final e as emoções estão em alta. Nesta terça-feira, 8, mais uma roça foi formada. O Fazendeiro Rico Melquiades indicou o cantor Dynho para o primeiro banquinho. O mais votado pela sede foi Bil Araújo que puxou a Aline da Baia. Na brincadeira do Resta Um, Solange Gomes foi a quarta roceira a ir para os banquinhos. O poder da chama deu a Dinho a chance de trocar um dos peões da roça. Ele escolheu trocar Bil por Mileide Mihaile. Essa é a primeira roça da influenciadora na roça. Mileide não poderá participar da Prova do Fazendeiro desta quarta-feira, 8, porque Solange a vetou. Somente amanhã serão definidos os peões que estarão na berlinda.