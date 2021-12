MC VK desabafa após ser inocentado em investigação do caso MC Kevin: ‘Só quero paz’

Funkeiro disse que seu erro foi não ter procurado a mãe do amigo após o acidente e disse que só não procurou por ela ainda por sofrer ameaças

Reprodução/Instagram/mcvk.oficial/mckevin/07.12.2021 MC VK gravou uma série de stories após ser inocentado no caso MC Kevin



O cantor MC VK declarou nesta terça-feira, 7, que foi inocentado na investigação da morte do cantor MC Kevin, que caiu do 5º andar de um prédio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em maio deste ano. VK foi muito criticado na época e chegou a receber ameaças por desconfianças de que ele teria alguma relação com o acidente. Deolane Bezerra, viúva de Kevin, não aprovava a amizade dos cantores e Valquíria Nascimento, mãe do cantor, criticou VK por não ter procurado por ela após o acidente. Agora que foi inocentado, o funkeiro fez um desabafo no stories do Instagram. “Estou aqui na maior humildade para me expressar do fundo do meu coração. Não quero me vitimizar, mas tudo o que eu passei mexeu com meu racional, mexeu com meu emocional, foi um peso absurdo e eu tive que me calar porque não teria credibilidade nenhuma, não ia ter voz ativa e ninguém ia acreditar em mim, então tive que esperar a justiça de Deus e a justiça do homem, que provou pela investigação e pela perícia que eu não tive participação no acontecido”, falou.

O artista disse que não sabe os detalhes de tudo o que aconteceu no dia do acidente: “Eu não vi, as pessoas queriam que eu explicasse o que eu não tinha entendido. Falaram de um áudio que gravei e teve uma testemunha falsa que apareceu manipulando a mente de todo mundo”. VK sente que seu único erro foi não ter procurado Valquíria no dia do acidente. “Quero chegar na mãe dele, não cheguei até hoje por sofrer umas ameaças. Foi muita bagunça”, comentou. “Peço desculpas para a mãe dele, eu quero falar isso olhando no olho dela, pedir perdão, ouvir o que ela tem para falar e tirar esse peso que tem dentro dela e em mim.” O cantor contou ainda que assim que saiu da delegacia começou a receber ameaças de morte e não pode voltar a São Paulo de imediato. “Tive que ficar no Rio sem celular, sem discernimento, sem saber o que fazer. Eu esperei, Deus provou e a justiça do homem provou. Eu só quero paz”, afirmou. VK quer encontrar Valquíria porque sente que deve uma satisfação. “Para ela eu devo um abraço, para ela eu devo muita coisa, pelo amor que o filho dela sentia por mim e pelo amor que eu sentia pelo filho dela”, concluiu.