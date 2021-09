‘A Fazenda 13’: Rico vence Prova de Fogo e pode mudar os rumos da roça

Influenciador disputou com o lampião com Victor Pecoraro, Sthe e Marina, que agora estão na baia

Rico Melquiades venceu a Prova de Fogo que aconteceu neste domingo, 26, em “A Fazenda 13”. O influenciador disputou o lampião do poder com Victor Pecoraro, Sthe e Marina. Na prova, os peões tinham que acender lampiões que estavam dentro de um labirinto e quem completasse o desafio em menos tempo vencia. Os três participantes que perderam foram diretamente para a baia e tiveram que escolher alguém da sede para acompanhá-los. Dayane Mello foi a escolhida.

Dentro do lampião há dois poderes, sendo que um deles sempre é decidido pelo público através de uma votação que acontece no TikTok. Quem ficar com o poder da chama vermelha nesta semana poderá vetar um dos quatros peões que forem indicados à roça de participar da Prova do Fazendeiro. Essa decisão geralmente é tomada pelo participante que sobra no resta um e ocupa o quarto banquinho da roça. O outro poder do lampião só é revelado no dia da votação ao vivo. Rico deverá escolher um dos poderes para ficar com ele e entregar o outro a algum peão. Vale lembrar que quem é vetado da Prova do Fazendeiro já está automaticamente na roça. A Prova de Fogo será exibida no programa de segunda-feira, 27.

