‘A Fazenda 13’: Érika Schneider foi a terceira eliminada com 30,69% dos votos

Dayane Mello teve 33,69% e Tiago Piquilo os outros 36,07% dos votos

Reprodução/ Instagram Érika Schneider saiu de Fazendeira para eliminada



A noite de quinta-feira, 7, foi de eliminação em ‘A Fazenda 13‘. Dayane Mello, Érika Schneider e Tiago Piquilo estavam na roça e disputavam a preferência do público para saber quem permaneceria no programa. Em recorde de votação na edição, quem foi eliminado foi Érika Schneider com 30,24% dos votos. A bailarina saiu de Fazendeira para eliminada. Day teve 33,69% e Tiago 36,07%. Na enquete da Jovem Pan, o músico foi o mais cotado para ficar com 43,3% dos votos. A preferida para sair era Érika com 27,9%.