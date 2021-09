‘A Fazenda 13’: Liziane é a primeira eliminada da temporada

Modelo recebeu 26,44% dos votos do público, ficando atrás de Nego do Borel (47,41%) e Solange Gomes (26,44%)

Reprodução/Record/16.09.2021 Liziane foi a primeira a ser eliminada



A modelo Liziane Gutierrez foi a primeira eliminada de ‘A Fazenda 13’, com apenas 26,44% dos votos para permanecer na casa, ela foi a menos votada ficando atrás de Nego do Borel (47,41%) e Solange Gomes (26,44%). Nego do Borel era o favorito para sair na enquete da Jovem Pan com 38% dos votos. No mesmo dia da primeira eliminação da temporada, a casa perdeu mais um peão. A rapper Fernanda Medrado pediu para sair e deixou o elenco durante o dia. Após o resultado, modelo disse para Galisteu que sua torcida irá para Tati Quebra-Barraco.

