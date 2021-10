Gottino tranquiliza público após afastamento do ‘Balanço Geral’: ‘Estou bem’

Apresentador e Fabíola Reipert não puderam apresentar o jornal da Record após Marcos Paulo, intérprete da Cobra Judite, testar positivo para a Covid-19

Reprodução/Instagram/rgottino/26.10.2021 Reinaldo Gottino não apresentou o 'Balanço Geral' por medida de precaução



O apresentador Reinaldo Gottino e a jornalista Fabíola Reipert foram afastados do “Balanço Geral” nesta terça-feira, 26, após Marcos Paulo Souza, intérprete da Cobra Judite, testar positivo para a Covid-19. O âncora o jornal vespertino da Record usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. “Estou super bem”, afirmou Gottino. “Nosso afastamento é por precaução, por uma medida de segurança. Acabamos de realizar o teste, deu negativo. O Lombardi não teve contato nenhum com o Marquinhos, ele está de férias, tirou uma semana, está viajando, fora de São Paulo.” O jornalista ainda não sabe quando irá retornar ao “Balanço Geral”. “A Record tem um protocolo de saúde muito interessante, vamos ver certinho quando que a gente pode voltar ao trabalho em segurança para que todos trabalhem de forma segurança. É muito importante que esse protocolo seja respeitado e estamos fazendo isso. Uma pena, porque a gente tinha preparado um programa bem legal para apresentar hoje”, concluiu. Celso Zucatelli e Keila Jimenez foram escalados para ficar no lugar de Gottino e Fabíola.