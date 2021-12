‘A Fazenda 13’: Mileide Mihaile é eliminada com 32,38% dos votos

Diferença de votação com Solange Gomes foi de 0,10%; Aline foi a mais votada para permanecer

Reprodução/Instagram/mileidemihaile Mileide saiu no Top 9 de A Fazenda 13



Na noite desta quinta-feira, 9, mais uma peoa deixou a sede de ‘A Fazenda 13‘. Aline Mineiro, Mileide Mihaile e Solange Gomes disputaram a preferência do público para entrar no Top 8 do reality show. Na enquete da Jovem Pan, a indicada para deixar a casa foi Solange com 48,3% dos votos. Mas o resultado na vida real foi diferente. Mileide Mihaile teve 32,38% dos votos e foi a eliminada da semana. A disputa foi muito acirrada com Solange, que teve 32,48% dos votos. Aline foi a mais votada para permanecer, com 35,14% dos votos.