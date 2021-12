Homer Simpson deve R$ 796 milhões em contas médicas, diz firma de advocacia

Segundo empresa especializada em indenizações, protagonista do seriado ‘Os Simpsons’ acumulou dívida milionária com despesas de saúde ao longo de mais de 700 episódios

Divulgação/Fox THE SIMPSONS: Homer wants a promotion at the nuclear plant and asks Marge to help him dress the part in the all-new “Trust But Clarify” episode of THE SIMPSONS airing Sunday, Oct. 23 (8:00-8:30 PM ET/PT) on FOX.



Mesmo sendo um dos personagens mais carismáticos e amados da televisão, Homer Simpson, protagonista do seriado “Os Simpsons“, possui uma dívida milionária. Segundo a firma americana de advocacia Dowtown L.A. Law Group, especialista em indenizações por acidentes, o protagonista tem uma dívida de cerca de US$ 143 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 796.867.500 em despesas médicas por conta de ferimentos registrados em mais de 700 episódios do programa. Na atração, Homer ficou conhecido por sobreviver a diversos tipos de acidentes, desde ferimentos com ferramentas até eletrocussão e atropelamentos. De acordo com a firma de advocacia, o maior gasto de Homer seria com despesas para tratar danos cerebrais, que somam mais de US$ 1.525.500, equivalente a cerca de R$ 8,49 milhões. As despesas com tratamento para paralisia e exposição à radiação ocupam, respectivamente, a segunda e a terceira posição. De acordo com os advogados, a quantia é 452 vezes maior que a média gasta por um adulto nos Estados Unidos.