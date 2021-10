‘A Fazenda 13’: Rico joga café fora, leva banho de iogurte e acusa Dynho de agressão

Peões se desentenderam após o fazendeiro brigar com Tati Quebra Barraco após a eliminação de Erika

Reprodução/Record/08.10.2021 Victor Pecoraro jogou uma garrafa de iogurte em Rico após peão desperdiçar café



O fogo no feno correu solto em “A Fazenda 13” após Erika ser eliminada pelo público na noite de quinta-feira, 7. Os peões se alteraram e teve iogurte sendo jogado na cabeça, café desperdiçado propositalmente e uma possível rasteira que pode gerar expulsão. Dayane Mello foi a primeira a se livrar da eliminação e voltar à sede, mas não foi recebida com muita empolgação pela maioria dos peões, já Tiago, que ganhou uma nova chance do público, foi recebido com festa. Rico, grande amigo de Erika, não ficou contente com a saída da sua parceira de jogo e, como de costume, bateu boca com Tati Quebra Barraco. O influenciador jogou na cara da cantora que o Brasil tirou o Mussunzinho e ela rebateu dizendo que o público também eliminou Erika. Eles continuaram trocando farpas e Rico disse que jogaria o café da casa fora. “Por mim, não é do meu dinheiro”, falou Tati.

“Rico, por favor”, falou Dayane, que também pediu para os peões impedirem o influenciador. Bil Araújo e Erasmo tentaram tirar o bote da mão do fazendeiro da semana, mas não conseguiram. Dynho Alves se revoltou e foi para cima de Rico peitar o peão. Nesse momento, o namorado de MC Mirella teria dado uma rasteira no influenciador e o público começou a pedir sua expulsão do reality, pois essa atitude pode ser considerada uma agressão. A confusão foi geral, Bil até conseguiu tirar o pote de café da mão de Rico em determinado momento, mas ele recuperou, saiu correndo e tudo fora. Aline caiu ao tentar impedir o peão. “Você tem peito lá fora, aqui você não tem peito. Você é homem igual a todo mundo, certo? Seu vacilão do caralh*”, gritou Dynho enquanto era contido por Tiago. “Bate em mim”, provocou Rico. Após a briga, o fazendeiro começou a falar que o funkeiro colocou o pé para ele cair e chamou a produção.

Vish… Rico jogou o café da casa todo fora. Dynho quase bateu nele, tiveram que segurar.#EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/XeLJMvZxeb — DANTAS (@Dantinhas) October 8, 2021

O Dynho confessando que colocou o pé e que o Rico deveria ter caído! Acho que não precisamos de mais nenhuma prova, né? #AFazenda #DynhoExpulso pic.twitter.com/cbvVjim49O — CHOQUEI (@choqueiiii) October 8, 2021

O clima na casa ficou pesado, estavam todos se recompondo da briga quando Victor Pecoraro surpreendeu ao pegar Rico distraído e jogar uma garrafa inteira de iogurte na cabeça dele. Os peões caíram na gargalhada. Rico levantou e começou a jogar no ator as coisas que estavam na mesa. Gui Araújo começou a provocar Aline, que é amiga de Rico, dizendo que ela era “babá” do influenciador e deveria ajudá-lo.