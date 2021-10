‘A Fazenda 13’: Rico Melquiades é o novo fazendeiro

Influenciador se livrou da roça, que terá Tiago Piquilo, Dayane Mello e Érika Schneider

Reprodução/Record/26.09.2021 Rico se livrou da roça e é o novo fazendeiro



Em noite de ‘Prova do Fazendeiro‘, A Fazenda 13 pega fogo. E não foi diferente nesta quarta-feira, 6, na disputa entre Rico Melquiades, Érika Schneider e Dayane Mello. A prova teve participação de todos os peões. No Fazendão, o trio precisava escolher os participantes que se enquadrassem em determinadas qualidades como o ‘planta’ do programa, o mais mandão e etc (vídeo abaixo). Quem fosse o mais votado entre os outros participantes rendia pontuação entre o trio. Quem venceu a prova foi Rico, que se livrou da roça. Sendo assim, Tiago Piquilo, Érika e Dayane vão disputar a preferência do público.