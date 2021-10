‘Round 6’: Saiba por que a série faz tanto sucesso e descubra curiosidades sobre os jogos

Diretor da produção sul-coreana da Netflix demorou anos para tirar ideia do papel; confira o significado dos símbolos do cartão, quanto vale o prêmio em reais e se a boneca existe ou não

Divulgação/Netflix/06.10.2021 'Round 6' está entre as séries mais vistas em diversos países



A série sul-coreana “Round 6” se tornou um verdadeiro fenômeno na Netflix e está entre as produções mais assistidas da plataforma de streaming em diversos países. Na trama, pessoas que estão passando por dificuldades financeiras são abordadas para participar de um jogo de sobrevivência para ganhar um prêmio milionário. A questão é que, só quando o jogo começa, é que os participantes descobrem que um mínimo deslize pode resultar em morte. Vendo todo esse sucesso fica difícil imaginar que o criador da série, Hwang Dong Hyuk, levou anos para conseguir tirar sua ideia do papel.

Em entrevista ao Koreaboo, o diretor contou que criou a trama há mais de 10 anos, mas enfrentou muitos obstáculos para conseguir produzir e escalar o elenco. “Ouvi que a série era muito estranha e irreal. Fomos rejeitados por todos os investidores e atores potenciais”, contou o criador de “Round 6”. “O conceito da série foi concluído em 2009, mas nessa época havia muito desconhecimento social e cultural com esse tipo de produção. Por causa disso, ouvimos que o cenário era irrealista muitas vezes.”

Qual o significado dos símbolos do cartão?

Uma das marcas da série é o cartão que os recrutadores entregam às pessoas que são convidadas a participar do jogo, que conta com três símbolos: um círculo, um triângulo e um quadrado. Mas o que isso significa? Conforme divulgado pelo The Focus, os símbolos foram tirados do alfabeto coreano, no qual a letra O é representada por um círculo, a letra M por um quadrado e a J por um triângulo. As letras estão presentes na grafia coreana da palavra Ojingeo Geim, que significa “Jogo de Lula”, nome original da série.

Telefone real

Atrás do cartão com os símbolos há um número de telefone real e, desde que a série estreou, a dona da linha não teve mais paz. Isso aconteceu por um erro da produção de “Round 6”, que acabou removendo os três primeiros dígitos do telefone ao invés de eliminar números do meio ou do final. Esses primeiros dígitos que foram eliminados são os do código de área e isso significa que quem mora na região pode ligar e mandar mensagens para o número sem nenhum obstáculo. “Continuo recebendo ligações intermináveis e também estou recebendo uma tonelada de mensagens de texto”, comentou a proprietária do número à emissora coreana SBS.

A boneca, de fato, existe

No primeiro episódio da série, os competidores disputam um jogo chamado “Batatinha frita 1, 2, 3” e uma boneca gigante chamou a atenção dos assinantes da plataforma de streaming que assistiram à série. O curioso é que essa boneca, que já se tornou famosa e está dominando as redes sociais, existe e pode ser encontrada na entrada de um museu chamado Macha Land, que fica no condado Jincheon, a cerca de 27 km de Seul, capital da Coreia do Sul.

Quanto vale o prêmio do jogo?

O que também despertou a curiosidade dos fãs da série é quanto vale um wons, a moeda sul-coreana que é citada diversas vezes na série. A Netflix fez essa conversão e divulgou os valores em reais que são citados em “Round 6”. Confira: