Nego do Borel é expulso de ‘A Fazenda 13’ após episódio com Dayane Mello

Adriane Galisteu disse que foi constatado quebra no regulamento após uma longa análise jurídica; o público pressionou a Record e acusa o cantor de assédio e estupro

Reprodução/Instagram/negodoborel/25.09.2021 Nego do Borel foi expulso de 'A Fazenda 13'



O cantor Nego do Borel foi expulso do reality show “A Fazenda 13” neste sábado, 25. As especulações de que a Record decidiu tirar o artista da atração começaram nesta tarde, quando passou a circular um vídeo do participante sendo chamado no closet. A informação foi confirmada pela apresentadora Adriane Galisteu nas redes sociais: “É oficial! Nego do Borel está fora de ‘A Fazenda’, após uma longa análise jurídica criteriosa, foi constatado quebra no regulamento”. Os detalhes serão explicados no programa desta noite. A equipe jurídica do artista informou que está em contato com a Record para apurar as informações e, por enquanto, não irá se pronunciar. O cantor começou a ser acusado de assédio e estupro pelo público após a festa que aconteceu nesta madrugada. Dayane Mello estava bêbada e, ao ser questionada sobre aonde gostaria de dormir, não conseguiu responder. A modelo ficou deitada na mesma cama que Nego do Borel e os peões alertaram o cantor para não tentar nada com Dayane. Em um dos vídeos que viralizaram nas redes sociais, a ex-participante do “Big Brother” da Itália disse: “Para com isso”.

O assunto repercutiu nas redes sociais e o público pressionou tanto a Record quanto os patrocinadores do programa. “Record lixo”, “Record expulsão já” e “não é não” foram algumas das tag que ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter neste sábado. A Aurora, patrocinadora da atração, chegou a se pronunciar por meio de um comunicado: “Em virtude dos últimos acontecimentos no programa ‘A Fazenda’, informamos que a Aurora já está em contato com a Record. Estamos aguardando as apurações para que as medidas necessárias e justas sejam tomadas o quanto antes. Não apoiamos e nem vamos aceitar que atitudes que violem os direitos das mulheres ou de qualquer outro indivíduo passem impunemente”. A apresentadora Adriane Galisteu também foi cobrada e, antes de oficializar a expulsão, fez um pronunciamento nas redes sociais dizendo que o caso estava sendo analisado pela equipe jurídica da emissora e aproveitou para enfatizar que não compactua não nenhum tipo de abuso.

Em menos de duas semanas de programa, “A Fazenda 13” já perdeu três participantes polêmicos. Além da expulsão do cantor, Liziane deixou a casa como a primeira eliminada da edição e Medrado surpreendeu ao desistiu do jogo. Assim que foi anunciado como um dos participantes do reality, Nego do Borel disse que aceitou participar do programa para limpar sua imagem, citando como exemplo as participações de Biel e Lipe Ribeiro na edição passada. O cantor é acusado de violência doméstica por suas ex-namoradas e os casos estão sendo investigados pela Justiça. O assunto ganhou repercussão nacional quando a atriz Duda Reis decidiu expôs detalhes do seu namoro com o artista. Ela afirmou que viveu um relacionamento abusivo, no qual foi vítima de agressão e sofreu ameaças. Solange Gomes chegou a comentar sobre o caso com Dayane na casa e a modelo foi criticada por defender o cantor: “Não dá para acreditar. Tem gente que para mudar de vida, ter um minuto de fama e dinheiro, inventa um milhão de coisas”, declarou na ocasião.