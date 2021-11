Atriz de ‘Anne With an E’ faz mastectomia aos 19 anos após descobrir câncer de mama

Miranda McKeon disse que estava esperando há cinco meses para fazer a cirurgia e que, depois disso, ela estará totalmente livre da doença rara para uma mulher da sua idade

Reprodução/Instagram/miranda.mckeon/11.11.2021 Miranda McKeon viveu Josie Pye na série 'Anne With an E'



A atriz Miranda McKeon, que interpretou Josie Pye na série Netflix “Anne With an E”, foi submetida a uma mastectomia dupla, pois os médicos disseram que isso eliminará o câncer e diminuirá significativamente o risco de ela ser diagnosticada novamente com a doença. A artista, de 19 anos, revelou recentemente que tinha sido diagnosticada com câncer de mama – algo extremamente raro na sua idade. Após descobrir a doença em estágio avançado, ela precisou fazer quimioterapia e, com receio de que o tratamento afetasse sua fertilidade, Miranda decidiu congelar seus óvulos. Em outubro desde ano, a atriz anunciou o fim do seu tratamento contra o câncer e, na última quinta-feira, 10, compartilhou nas redes sociais que passaria pela cirurgia.

“É o grande dia!!! Eu cheguei a São Francisco [nos Estados Unidos] para fazer a cirurgia que esperava há quase 5 meses. Farei uma mastectomia dupla – um procedimento para remover todo o tecido mamário sob a pele em ambos os lados, bem como alguns gânglios linfáticos do meu lado direito”, explicou a atriz, que também disse que “isso significa que está livre do câncer”. Miranda explicou ainda que após muita pesquisa encontrou uma equipe para fazer a cirurgia que utiliza uma técnica diferente das mastectomias tradicionais, no qual é tomado um cuidado extra com os nervos. Com isso, a artista disse que não perderá a sensibilidade total dos seios, uma vez que o procedimento tradicional costuma deixar a mulher com uma sensação de dormência completa na região. “Embora certamente demore um pouco de tempo, estou muito grata por saber que vou voltar a parecer e me sentir como eu realmente sou”, afirmou a intérprete de Josie Pye.