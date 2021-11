A Fazenda 13: Valentina Francavilla é a nona eliminada do programa com 15,38% dos votos

Aline Mineiro foi a mais votada para permanecer, com 46,18% dos votos, enquanto Solange Gomes recebeu 38,44%

Reprodução / TV Record Valentina Francavilla recebeu apenas 15% dos votos para permanecer no programa



O reality show A Fazenda 13, da Record, teve mais uma eliminação na noite desta quinta, 18. Em uma roça formada pelas peoas Aline Mineiro, Solange Gomes e Valentina Francavilla, quem saiu foi Valentina, que teve a preferência de apenas 15,38% da audiência. Aline Mineiro foi a mais votada para permanecer, com 46,18%, e Solange Gomes ficou em segundo lugar por 38,44%. Ela foi a nona eliminada do programa, que começou com 22 participantes. Em enquete realizada pela Jovem Pan, Solange Gomes era a indicada para sair com 27,1% dos votos. Valentina era considerada uma personagem ‘saboneteira’ no começo da edição, que escapava dos conflitos, mas depois chegou a discutir com Solange, Aline e Tiago Piquilo; no final da trajetória, se tornou amiga de Dayanne Melo, logo antes de voltar para casa.