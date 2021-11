‘A Fazenda 13’: Valentina se revolta com Gui Araújo após peão expor sua depressão

Ex-namorado de Anitta ironizou o fato da peoa tomar remédios no closet, e ela rebateu: ‘Você é baixo’

Reprodução/Record/01.11.2021 Valentina se desentendeu com Gui Araújo após uma provocação do peão



Valentina Francavilla colocou para fora tudo o que pensa de Gui Araújo em um jogo da discórdia que aconteceu no último domingo, 31, em “A Fazenda 13”. Na dinâmica, os peões tinham que dar adjetivos aos outros participantes e Gui disse que Marina ficava em cima do muro. “Nasci igual a todo mundo, careca e banguela, todo o conhecimento que sei, eu busquei. Aprendo todo dia. Não é à toa que eu já li várias vezes, assim como algumas pessoas, o manual da baia, manual do fazendeiro…”, discursava o ex-namorado de Anitta quando foi interrompido pelas palmas da ex-assistente de palco do Ratinho. “Parabéns, ele é fodão! Você é muito foda! Estou de saco cheio, humilha mais a Marina, estamos todos escutando”, falou Valentina.

Gui a rebateu com um comentário que tirou a peoa do sério. “Já, já te chamam no closet”, declarou o influenciador ironizando o fato de Valentina tomar remédios para depressão. “O que? Você está usando um problema meu contra mim?”, gritou a artista. “Aí você fica boa. Dá uma segurada que você bebeu duas tacinhas de vinho”, respondeu Gui. “Só para vocês verem o nível desse garoto. Fala que vou ao closet tomar remédio”, rebateu a peoa. A discussão não parou por aí e quando teve a oportunidade de falar novamente a ex-integrante do “Programa do Ratinho” afirmou: “Uma pessoa que usa da sua doença, que é depressão, para te humilhar aqui, não precisa falar nada, vocês estão aqui todos de prova do que ele falou. Ele sabe que eu tomo remédio, você é baixo, Guilherme. Tenho um problema que é meu e você não precisa expor para o Brasil, porque esse programa me proíbe de falar que vou ao closet [me medicar]”.

Valentina acaba de me conquistar. E quando a gente acha que o Gui não pode ser mais baixo, ele fala do remédio da Valentina. Depressão não é motivo de chacota! Os: as caprichos ainda shippam ele e Marina? Se sim, corage #AFazenda pic.twitter.com/oej4g5kyun — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) November 1, 2021

“Uma pessoa que usa da sua doença que é depressão, pra te humilhar aqui, não precisa falar nada, vocês estão aqui todos de prova do que ele falou. Ele sabe que eu tomo remédio, VOCÊ É BAIXO GUILHERME!” VALENTINA MERECE RESPEITO

PSICOFOBIA É CRIME pic.twitter.com/jRBBwRYsgN — Valentina Francavilla 🐭 (@valentina_real) November 1, 2021