Adam Sandler quer salvar o Halloween em nova comédia da Netflix; veja o trailer

No início do ano, ator prometeu ‘o pior filme de todos’ caso não fosse indicado ao Oscar pelo drama ‘Joias Brutas’ – e ele não foi

Reprodução/YouTube Adam Sandler será um apaixonado pelo Halloween que precisará enfrentar mistérios sobrenaturais para salvar a cidade em novo filme



A Netflix divulgou nesta quinta-feira (10) o primeiro trailer de “O Halloween do Hubie”, a próxima comédia estrelada por Adam Sandler na plataforma. A trama vai acompanhar Hubie Dubois e sua paixão pelo Dia das Bruxas, apesar dele sempre virar motivo de piada na cidade em que mora.

A produção traz no elenco nomes como Kevin James, Julie Bowen, Maya Rudolph e Noah Schnapp, mas pode ser o “pior filme de todos” protagonizado por Sandler. Após emplacar comédias sucesso de audiência na Netflix, Adam Sandler surpreendeu com sua atuação em “Joias Brutas“, drama em que ele viveu um viciado em apostas. Em janeiro, Sandler afirmou que se não fosse indicado ao Oscar pela performance, ele iria fazer, de propósito, um filme tão ruim para que “todos pagassem” pelo esnobamento – e, apesar das diversas críticas positivas, Sandler acabou ficando de fora da premiação do cinema americano.

Assista ao trailer: