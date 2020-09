Diana Rigg, a Olenna Tyrell de ‘Game of Thrones’, morre aos 82 anos

Com mais de 60 anos de carreira, atriz britânica voltou a ser destaque nos últimos anos com personagem na série da HBO

Reprodução Diana Rigg morreu em sua casa, na Inglaterra, de causas naturais



A atriz britânica Diana Rigg, que interpretou a personagem Olenna Tyrell na série “Game of Thrones“, morreu aos 82 anos, informou nesta quinta-feira (10) o agente da artista. Rigg era “uma integrante amada e admirada da profissão, uma força da natureza que adorava o trabalho com seus companheiros, vai fazer muita falta. A atriz morreu pacificamente no início desta manhã. Estava em casa com a família, que pediu privacidade neste momento difícil”, conclui o comunicado divulgado. Segundo a revista Variety, Diana morreu de causas naturais em sua residência, na Inglaterra.

Também presente em “007 – A Serviço Secreto de Sua Majestade” (1969), Rigg recebeu dois prêmios Bafta, em 1990, pela série “Mother Love”, e em 2000, por “Os Vingadores” (1961). Além disso, foi indicada nove vezes ao Emmy, três delas por “Game of Thrones”, prêmio que levou em 1997, pelo papel em “Rebecca”. Diana deixa dois trabalhos inéditos e que devem estrear em 2021: o filme “Last Nigh in Soho”, de Edgar Wright, e a minissérie “Black Narcissus”, ambos em fase de pós-produção.

*Com EFE