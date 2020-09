‘The Boys’: Homelander perde a paciência com Stormfront em teaser do próximo episódio

Herói quer deixar claro para nova companheira dos Seven quem é o verdadeiro líder do grupo; assista

Reprodução/Twitter Homelander está comandando tudo na segunda temporada da série do Prime Video



O Prime Video divulgou o teaser do quarto episódio de “The Boys“, que chega na sexta-feira (11) ao catálogo do streaming. A prévia revela que o Homelander vai entrar em conflito com Stormfront, a mais recente adição ao Seven. Além dela, o líder o grupo ainda aparece discutindo com Starlight e o A-trem. No plot do Butcher, ele finalmente consegue informações úteis sobre sua ex-esposa. “The Boys” estreou a sua segunda temporada na semana passada, que já chegou com três episódios, mas os próximos chegam uma vez por semana, sempre às sextas-feiras.

Assista ao teaser: