‘Ainda Estou Aqui’ vence prêmio de melhor filme ibero-americano no Chile

Foi a primeira edição da premiação, criada para destacar produções em português e espanhol da região ibérica e latino-americana

Divulgação/Ainda Estoub Aqui Cena clássica do filme "Ainda Estou Aqui" em que a matriarca Eunice Paiva (Fernanda Torres) pede para a família: "Vamos sorrir"



O filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, conquistou neste sábado (27) o Prêmio Lihuén de Melhor Filme Ibero-Americano, concedido pela Academia de Artes Cinematográficas do Chile. Esta foi a primeira edição da premiação, criada para destacar produções em português e espanhol da região ibérica e latino-americana.

A produção brasileira, estrelada por Fernanda Torres e Selton Mello, superou concorrentes de peso, como El Eco (México), El Jockey (Argentina), La Infiltrada (Espanha) e Revolução (sem) Sangue (Portugal).

O reconhecimento chega apenas uma semana após o longa receber o Grand Prix Fipresci, da Federação Internacional de Críticos de Cinema, que o consagrou como o melhor filme do ano. Desde sua estreia no Festival de Veneza, em 2024, o longa já acumula 66 prêmios internacionais, incluindo um Oscar de melhor filme internacional, além de um Globo de Ouro de melhor atriz para Fernanda Torres.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em declaração, Walter Salles destacou a importância simbólica da homenagem no Chile, lembrando o papel do cinema do país no debate sobre memória e ditadura. A produtora Maria Carlota Bruno representou a equipe na cerimônia realizada em Santiago e ressaltou que o troféu tem ainda mais significado por marcar o início de uma premiação dedicada às produções em português e espanhol.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA