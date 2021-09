Emmy 2021 acontece neste domingo; veja os indicados nas principais categorias

As grandes apostas da noite são as séries “The Crown”, da Netflix, e “The Mandalorian”, da Disney+; HBO Max lidera a lista de indicações este ano

Reprodução / Twitter / Television Academy No Brasil, a transmissão da premiação será feita pelos canais TNT e TNT Séries (emissora oficial do Emmy no país), a partir das 20h30



A Emmy 2021, a 73º edição da maior premiação de TV e streaming do mundo, será transmitido ao vivo, neste domingo, 19, a partir das 21h, pelo horário de Brasília, no L.A. Live Event Deck, em Los Angeles. As grandes apostas da noite são as séries “The Crown”, da Netflix, e “The Mandalorian”, da Disney+, as duas com 24 indicações. Neste ano, quem lidera a lista de indicados ao Emmy é o HBO Max, com 130 no total. Em segundo lugar está a Netflix, com 129 e, em terceiro, a Disney+, com 71 indicações. A cerimômia ao ar livre será apresentada pelo ator e comediante Cedric the Entertainer e terá público presencial limitado. Os convidados deverão apresentar teste negativo de Covid-19 e comprovante de vacinação. O Emmy 2021 será transmitido na Rede de Televisão CBS e na Paramount +. No Brasil, a transmissão será feita pelos canais TNT e TNT Séries (emissora oficial do Emmy no país), a partir das 20h30, com o “Esquenta TNT”, que contará com a participação de Tiago Abravanel, Ikaro Kadoshi e Carol Ribeiro. O esquenta será transmitido também pelas redes sociais oficiais da TNT.

Veja os indicados nas principais categorias

Melhor série de comédia

“Black-ish”

“Cobra Kai”

“Emily in Paris”

“The Flight Attendant”

“Hacks”

“The Kominsky Method”

“Pen15″

“Ted Lasso”

Melhor ator principal em série de comédia

Anthony Anderson – “Black-ish”

Kenan Thompson – “Kenan”

Michael Douglas – “The Kominsky Method””

William H. Mac – “Shameless”

Jason Sudeikis – “Ted Lasso”

Melhor atriz principal em série de comédia

Tracee Ellis Ross – “Black-ish”

Kaley Cuoco – “The Flight Attendant”

Jean Smart – “Hacks”

Allison Janney – “Mom”

Aidy Bryant – “Shrill”

Melhor ator coadjuvante em série de comédia

Carl Clemons-Hopkins – “Hacks”

Paul Reiser – “The Kominsky Method”

Kenan Thompson – “​​Saturday Night Live”

Bowen Yang – “​​Saturday Night Live”

Brett Goldstein – “Ted Lasso”

Brendan Hunt – “Ted Lasso”

Nick Mohammed – “Ted Lasso”

Jeremy Swift – “Ted Lasso”

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia

Rosie Perez – “The Flight Attendant”

Hannah Einbinder – “Hacks”

Aidy Bryant – “Saturday Night Live”

Kate McKinnon – “Saturday Night Live”

Cecily Strong – “Saturday Night Live”

Juno Temple – “Ted Lasso”

Hannah Waddingham – “Ted Lasso”

Melhor série de drama

“The Boys”

“Bridgerton”

“The Crown”

“The Handmaid’s Tale”

“Lovecraft Country”

“The Mandalorian”

“Pose”

“This Is Us”

Melhor ator principal em série de drama

Regé-Jean Page – “Bridgerton”

Josh O’Connor – “The Crown”

Jonathan Majors – “Lovecraft Country”

Matthew Rhys – “Perry Mason”

Billy Porter – “Pose”

Sterling K. Brown – “This Is Us”

Melhor atriz principal em série de drama

Olivia Colman – “The Crown”

Emma Corrin – “The Crown”

Elisabeth Moss – “The Handmaid’s Tale”

Uzo Aduba – “In Treatment”

Jurnee Smollett – “Lovecraft Country”

Mj Rodriguez – “Pose”

Melhor ator coadjuvante em uma série de drama

Tobias Menzies – “The Crown”

O-T Fagbenle – “The Handmaid’s Tale”

Max Minghella – “The Handmaid’s Tale”

Bradley Whitford – “The Handmaid’s Tale”

Michael K. Williams – “Lovecraft Country”

Giancarlo Esposito – “The Mandalorian”

John Lithgow – “Perry Mason”

Chris Sullivan – “This Is Us”

Melhor atriz coadjuvante em uma série de drama

Gillian Anderson – “The Crown”

Helena Bonham Carter – “The Crown”

Emerald Fennell – “The Crown”

Madeline Brewer – “The Handmaid’s Tale”

Ann Dowd – “The Handmaid’s Tale”

Yvonne Strahovski – “The Handmaid’s Tale”

Samira Wiley – “The Handmaid’s Tale”

Aunjanue Ellis – “Lovecraft Country”

Melhor filme de TV

“Dolly Parton’s Christmas On The Square”

“Oslo”

“Robin Roberts Presents: Mahalia”

“Sylvie’s Love”

“Uncle Frank”

Melhor programa de variedade de talk show

“Conan”

“The Daily Show With Trevor Noah”

“Jimmy Kimmel Live!”

“Last Week Tonight With John Oliver”

“The Late Show With Stephen Colbert”

Sobre o Emmy

O Emmy Award é administrados por três organizações irmãs, que se concentram em vários setores de banda larga e programação de televisão: a Academia de televisão (horário nobre), a Academia Nacional de Artes e Ciências da Televisão (dia, esportes, notícias e documentários), a Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão (internacional). A premiação é um símbolo do reconhecimento pelos pares de quase 20 mil membros da Academia de Televisão. Cada membro dá um voto para a categoria de competência em seu campo de especialização.