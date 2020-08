‘Resident Evil’ vai ganhar série live-action na Netflix

A Netflix confirmou nesta quinta-feira (27) que trabalha em uma nova adaptação de “Resident Evil“. Uma série live-action está sendo produzida pelo streaming comandada por Andrew Dabb, conhecido por assinar a produção-executiva de “Supernatural“. A franquia de games da Capcom, iniciada em 1996, já ganhou seis filmes produzidos pela Constantin Film, empresa que também estará envolvida no novo projeto.

A série da Netflix se passará a partir de duas cronologias: na primeira, as irmãs de 14 anos Jade e Billie Wesker se mudam para New Raccoon City e, com o passar do tempo, elas descobrem que o pai pode estar escondendo segredos sombrios capazes de destruir o mundo. Já a segunda cronologia, mais de dez anos depois, apresentará a Terra com menos de 15 milhões de habitantes e mais de 6 bilhões de monstros: pessoas e animais infectados pelo T-vírus. Jade, agora com 30 anos, luta para sobreviver nesse novo mundo enquanto é assombrada por segredos do passado que envolvem sua irmã e seu pai.

“Estamos pensando em todos os tipos de fãs de ‘Resident Evil’, inclusive nos novos, e faremos uma série completa, cheia de velhos amigos, banhos de sangue e loucuras inéditas”, afirmou Dabb. “Resident Evil” soma mais de 100 milhões de jogos vendidos em todo o mundo. Nos cinemas, a franquia já arrecadou mais de US$ 1,2 bilhão mundialmente. A primeira temporada da série contará com 8 episódios de 1h de duração. Atores e previsão de lançamento ainda não foram divulgados.

When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD

