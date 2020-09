Em protesto, Ana Maria Braga usa ‘joias’ de arroz: ‘Preço absurdo’

Apresentadora apostou em brinco e colar de arroz para se posicionar contra alta do preço do grão

Reprodução/Instagram Internautas caíram na risada com look inusitado de Ana Maria Braga



Ana Maria Braga descobriu um jeito de protestar, de forma descontraída, contra a alta dos preços do arroz nos supermercados brasileiros. A apresentadora do “Mais Você” surpreendeu os telespectadores nesta segunda-feira (14) ao aparecer com colar e brincos feitos de arroz. “Hoje ela está com um acessório que é valioso! Bom dia, Ana”, disse Fátima Bernardes ao chamar Ana Maria. “Uma joia caríssima”, completou Louro José.

“Estou vestindo um pretinho básico, mas olha a minha joia, meu brinco, meu colar”, aponta Ana Maria que, na sequência, afirma que irá guardá-los em um cofre. “E com esse preço absurdo do arroz, que está caríssimo, eu não poderia deixar de marcar posição. Na verdade, arroz e feijão são alimentos que não podem faltar na mesa de nenhum brasileiro. É a base da proteína e do carboidrato. Cheguei a ver o absurdo de ver o saco de cinco quilos de arroz ser vendido a prestação”, enfatiza.

Nas redes sociais, a imagem de Ana Maria Braga com o colar e os brincos viralizou. “Ana Maria Braga icônica usando as joias mais valiosas de sua coleção”, escreveu um internauta. Outros fizeram questão de lembrar que não é a primeira vez que Ana Maria Braga usa ‘joias” feitas de alimentos para protestar. A apresentadora já apareceu com adereços feitos de tomate e cebola, como lembraram alguns fãs.

Ana Maria Braga na alta do tomate / Ana Maria na alta do arroz. Amo pic.twitter.com/zlfpIFuRQV — marina ruim barbosa 🇧🇷 (@naodeixeoficial) September 14, 2020

*Com Estadão Conteúdo