‘The Prom’, filme de Ryan Murphy com elenco estelar, ganha data de estreia

Adaptação de musical da Broadway tem Meryl Streep, Nicole Kidman e Kerry Washington no elenco

Reprodução/Instagram 'The Prom' vai acompanhar polêmica em baile de formatura de escola no interior dos EUA



Ryan Murphy divulgou o primeiro cartaz de seu próximo filme “The Prom”, que também já ganhou data para estrear no catálogo da Netflix. A produção conta com um elenco de peso: Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Kerry Washington, Keegan-Michael Key, Ariana Debose, entre outros. O longa chega em 11 de dezembro à plataforma de streaming. Esse é apenas um dos projetos de Murphy em parceria com a Netflix e, nesta semana, ele também estreia a série “Ratched”.

“The Prom” será baseado no musical homônimo da Broadway. A trama acompanha Emma, uma adolescente em seu último ano do ensino médio que decide levar sua namorada ao baile de formatura. Quando a escola sabe da intenção das jovens, cancela a festa e causa revolta entre os alunos. O barulho é tanto que acaba atraindo quatro atores de teatro que veem na causa de Emma um motivo para impulsionar as próprias carreiras enquanto ajudam a quebrar o preconceito na cidade e escola das meninas.