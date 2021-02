Ana Maria diz ao vivo que Tom Veiga ‘estava precisando de paz’; assista

Apresentadora se emocionou ao falar do aniversário do intérprete de Louro José

Reprodução/Globo Ana Maria Braga fez uma homenagem a Tom Veiga na véspera de aniversário



Ana Maria Braga começou o “Mais Você” desta sexta-feira, 5, chamando a atenção dos telespectadores por aparecer com o cabelo molhado. Nas últimas semanas, a apresentadora já surgiu de dread, aplique loiro e com o cabelo cor-de-rosa. O que também chamou atenção é que, durante a atração, ela também se emocionou ao falar que Tom Veiga, intérprete de Louro José, faria aniversário neste sábado, 6. Após ver um vídeo de uma brincadeira que fez com seu fiel parceiro, a apresentadora disse: “A gente se divertia demais juntos. Tinha dia que qualquer coisa era motivo para a gente ficar igual bobo. Muito bom mesmo. Seria aniversário desse meu amigo, parceiro de vida, o Tom Veiga. Ele iria fazer 48 anos. Era um lindo moleque, bem humorado, gente fina toda vida, por isso, deixa tanta saudade. A gente aqui só deseja que você, Tom, esteja muito bem nessa nova caminhada. Muita luz para você, muita paz. Você estava precisando muito de paz”.

Tom foi encontrado morto em novembro do ano passado após sofrer um AVC. Sempre discreto com sua vida pessoal, o intérprete de Louro José virou assunto pouco antes de morrer por terminar o casamento de apenas oito meses com Cybelle Hermínio Costa. Além de supostos conflitos na vida amorosa, ele também não estaria contente com a mudança do “Mais Você”, que por anos aconteceu no Rio de Janeiro, mas, após a pandemia, o programa vai voltar a ser gravado em São Paulo por decisão de Ana Maria.