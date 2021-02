‘BBB 21’: Arcrebiano é o segundo eliminado do reality com 64,89% dos votos

Juliette foi a segunda mais votada com 33,23% dos votos e Gilberto teve apenas 1,88%

Reprodução Bill é o segundo eliminado do BBB 21



Na noite desta terça-feira, 09, aconteceu a segunda eliminação do Big Brother Brasil 21. Juliette, Gilberto e Arcrebiano estavam no segundo paredão do reality e quem saiu foi Arcrebiano, com 64,89% dos votos. O modelo pediu desculpas para o elenco. Juliette teve 33,23% e Gilberto ficou com 1,88%. No discurso da eliminação, Tiago Leifert disse que ‘não há influenciadores’ dentro da casa e citou retrospectos de outras edições sobre ‘o mais frágil ter a ajuda do público’. Fã de quadrinhos, o apresentador citou Batman para dizer que as brigas são de todos: ‘O mundo só faz sentido se você força-lo a fazer’, disse.

Em conversa com Leifert ao sair da casa, o apresentador tranquilizou o modelo e disse que ‘ele não estava louco’ e nem errado na história entre Karol Conká e Carla Diaz. “Eu queria fazer um jogo limpo. Lá dentro a coisa é totalmente diferente, estou grato. Foi um paredão muito difícil e eu aprendi muita coisa lá dentro. Conheci pessoas maravilhosas e saio grato”, disse ele. Bill ainda explicou o porquê não se posicionou nos últimos dias. “Eu ia botar para fora, mas como tinha uma festa antes e eu já tinha bebido eu resolvi não conversar e ir dormir, porque talvez eu pudesse falar algo impulsivo. A minha decisão foi ao contrário do que as pessoas acham lá dentro”, finalizou.