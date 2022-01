BBB 22: Linn da Quebrada, Jade Picon e Arthur Aguiar testam positivo para Covid-19

Trio perdeu a entrada na casa com os outros participantes e só chegam no reality na quinta-feira

Reprodução/ TV Globo Linn, Jade e Arthur entram na casa na próxima quinta-feira



O Big Brother Brasil 2022 começou nesta segunda-feira, 17, com menos três participantes. A cantora Linn da Quebrada, a influenciadora digital Jade Picon e o ator Arthur Aguiar testaram positivo para a Covid-19 durante o confinamento dos brothers no hotel e não entraram na casa com os outros participantes. O trio só entra no reality na quinta-feira, dia 20. Durante o dia, o time pipoca entrou para a casa e fez até uma atividade do ‘Jogo da Discórdia’ entre eles durante a noite, assim que o programa começou ao vivo. Cada participante precisava dar uma plaquinha de qualidade para o outro. O destaque ficou para o ‘desconforto’ de Viny ao receber a plaquinha de ‘Debochado’ de Jessilane. O bacharel em Direito entregou a placa ‘Eu Pego’ para Rodrigo e arrancou risada dos brothers.