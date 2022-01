Pedro Scooby revela qual foi a reação de Luana Piovani ao saber que ele entraria no ‘BBB 22’

Surfista também explicou por que decidiu contar para a ex-mulher sobre sua participação no reality

Reprodução/Globo Pedro Scooby disse no 'BBB 22' o que Luana Piovani disse ao saber da sua participação



O surfista Pedro Scooby revelou que contou à atriz Luana Piovani, com quem foi casado e tem três filhos, que participaria do “BBB 22”. As especulações de que o participante do Camarote tinha aceitado entrar no reality show da Globo sem contar para a mãe dos seus filhos começaram após viralizar um stories de Luana comentando sobre o assunto. “Eu não recebi essa notícia não. Ele teria me dito, né? Será que ele vai com as crianças para o ‘Big Brother’? Elas têm aula, elas não podem ir. Enfim, um voto de confiança no pai dos meus filhos. Não é possível”, declarou a atriz antes de Scooby ser confirmado no programa.

Dentro da casa, o surfista esclareceu o assunto e afirmou que não escondeu sua participação da ex-mulher como muitas pessoas pensaram. “Você contou para ela?”, questionou Eslovênia. “Eu contei. Ela foi ‘mó resenha’ comigo. Falou: ‘Vai lá, boa sorte’. Eu tive que falar para ela, ela é a mãe dos meus três filhos”, respondeu Scooby. Depois que foi confirmado no programa, a modelo Cíntia Dicker, atual namorada do brother, disse nas redes sociais que ela irá compartilhar a guarda das crianças com Luana durante o período em que o parceiro estiver confinado na casa mais vigiada do Brasil.