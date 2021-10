Sindicato de Hollywood afirma que arma cenográfica que matou diretora tinha munição real

Morte de Halyna Hutchins está sendo investigada pela polícia dos EUA

Reprodução/Instagram/francesfisher/22.10.2021 Halyna, de touca, foi atingida por tiro acidental de Alec Baldwin



O acidente fatal que vitimou a diretora de fotografia do filme “Rust” teve um dos mistérios revelados. De acordo com a Aliança Internacional de Funcionários de Produções Cênicas (IATSE), um dos sindicatos de Hollywood, a arma cinematográfica utilizada por Alec Baldwin em cena foi carregada com uma bala real. “Uma munição verdadeira foi acidentalmente disparada no set pelo ator principal, atingindo a diretora de fotografia Halyna Hutchins, integrante da Local 600, e o diretor Joel Souza“, escreveu a associação em comunicado. O ocorrido está sendo investigado pela polícia e ainda não foi determinada qual munição foi usada.