AO VIVO: Acompanhe os detalhes da grande final do ‘BBB 21’

Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette venceram o confinamento e disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão

Reprodução/Globo Juliette, Fiuk, Camilla de Lucas estão na final do 'BBB 21'



A grande final do “BBB 21” chegou e os brothers Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão. Diferente do ano passado, Tiago Leifert vai poder se aproximar dos finalistas e os cantores que participaram da edição – Karol Conká, Projota, Pocah e Rodolffo – serão os responsáveis pelos shows da noite, que promete ter muita emoção. A paraibana é a favorita ao prêmio e o segundo lugar deve ser disputado entre o filho de Fábio Jr. e a influenciadora digital. Essa edição foi anunciada como o big dos bigs e ela realmente termina com muitos recordes – principalmente nos índices de rejeição nos paredões. Quer saber tudo o que vai acontecer nessa grande final? Então todos os detalhes com a Jovem Pan:

Sentados em um sofá, os finalistas acompanharam imagens da temporada e os memes que fizeram deles. “Foi uma super temporada, um sucesso escandaloso. É uma das maiores edições de todos os tempos. Vocês brilharam muito”, contou Tiago para os brothers. Eles ainda assistiram ao quadro “O Brasil Tá Vendo” e puderam ver alguns dos artistas que acompanharam a edição, incluindo a atriz internacional Thalia.

O primeiro show da noite foi de Israel e Rodolffo com o sucesso Batom de Cereja. A música foi lançada enquanto o sertanejo ainda estava dentro da casa mais vigiada do Brasil. A música estourou e está entre as mais tocadas do país.

Tiago fez uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, que morreu nesta terça-feira, 4, vítima da Covid-19. “Está todo mundo muito triste, ele era super parceiro, veio aqui várias vezes”, comentou o apresentador. “O último filme que vi antes da pandemia foi o dele. Mais um talento que se foi”, falou Camilla de Lucas. Juliette disse que seu maior medo antes de entrar no “BBB 21” era justamente perder um familiar para a pandemia. “Isso só nos mostra a finitude da vida. A vida é um sopro”, falou a paraibana. Fiuk acrescentou que essa situação não é brincadeira e que antes de entrar na casa via muitos amigos desrespeitando o isolamento social.

Todo o nosso carinho e solidariedade aos familiares, amigos e fãs do Paulo Gustavo. A dor de vocês é a nossa dor ❤️ #RedeBBB #BBB21 #FinalBBB21 pic.twitter.com/xJkWLxQqX6 — Big Brother Brasil (@bbb) May 5, 2021

O segundo show da noite foi feito por Projota, um dos artistas que saiu com o título de vilão da edição. Ele cantou um dos grandes hits da sua carreira, a música Ela Só Quer Paz.

Após um VT sobre a aproximação de Juliette e Fiuk na reta final, Tiago disse que “shippava” o casal que teve vários desentendimentos durante o programa. Vale lembrar que o filho de Fábio Jr. viveu um affair com Thaís no “BBB 21”.

Karol Conká, que saiu com a maior rejeição da história de todos os “Big Brothers” do mundo, também se apresentou na final do programa e aproveitou a oportunidade para lançar sua nova música, Dilúvio. A canção foi composta por Karol antes dela entrar no “BBB 21”, mas após sair e ver a repercussão negativa da sua participação, ela fez modificações na canção, que estará disponível em todas as plataformas digitais a meia-noite. Durante sua apresentação, ela ainda mandou um recado: “Que Deus possa confortar o coração das famílias das vítimas da Covid”.

Após a apresentação da cantora, os apelidos maldosos que ela recebeu enquanto estava dentro da casa foram parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Além de “Kobra”, Karol voltou a ser chamada de “Jaque”, um trocadilho o trecho da música mais famosa da artista que diz: “Já que é pra tombar, tombei”. Os apelidos foram criados para o nome da artista não ter engajamento nas redes sociais.

oh vei que chacota esse show da jaque#BBB21 pic.twitter.com/9cfz7htdTU — dey 🌻 (@deysousah96) May 5, 2021

entrou: jaque patomba saiu: minha vontade de assistir — ju (@juliana_mottaz) May 5, 2021

Com a segunda maior rejeição do “BBB 21”, Nego Di criticou a Globo após deixar a casa mais vigiada do Brasil, isso porque ele afirmou que não recebeu o mesmo tratamento que outros participantes “cancelados” da edição, como Karol Conká, que chegou a ganhar o documentário “A Vida Depois do Tombo” no Globoplay. Durante a final, o humorista foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter e o público brincou que ele deveria ser chamado para fazer um show de stand-up na final do reality.

Só falta colocarem um show de stand up do nego di pra terminar de torturar os participantes #BBB21 pic.twitter.com/lohYG9ETtG — CHROMATICO (@chromaticado_) May 5, 2021

Certeza que o Boninho chamou o Nego Di pra final só pra repetir isso aqui com ele esse ano pic.twitter.com/hY4wrgA88O — Dudu (@Dudu) May 5, 2021

Stand-up do Nego Di logo mais, aguardem — 𝕱𝖎𝖑𝖎𝖕𝖊 ⛧ (@VozdoAlem) May 5, 2021

Quando entrou no “BBB 21”, Caio disse na casa que tinha citado Rodolffo quando falou na sua entrevista sobre cantor sertanejo que ele mais admirava. Muita gente se perguntou se isso era verdade e o assunto voltou a pauta na final do programa. O vídeo da entrevista de Caio foi exibido e mostrou que, na verdade, o fazendeiro falou admirava o cantor Leonardo e queria que o artista torcesse por ele. Camilla, Fiuk e Juliette ficaram chocados com a revelação e a influenciadora comentou que Caio sempre repetia na casa que tinha falado na seletiva que era fã de Rodolffo, que se tornou seu grande parceiro no jogo.

Pocah também cantou e colocou os finalistas para dançar ao som de Não Sou Obrigada, música que fez a funkeira ficar conhecida em todo o Brasil.

Uma das eliminações mais controversas foi a de Gilberto, que para muitos telespectadores foi o grande protagonista da edição. O doutorando em economia apareceu em diversos VT’s e virou assunto nas redes sociais. Muitos telespectadores voltaram a dizer que Gil do Vigor foi um dos destaques do “BBB 21”.

o gil aparecendo em todos os VT’s, realmente foi o protagonista — matheus (@whomath) May 5, 2021

Só dá Gil nos vts e nem na final ele tá kkkkkk PROTAGONISTA MEU AMOR #BBB21 #finalbbb21 #RedeBBB pic.twitter.com/tzxKOfJjSk — Gabs DO VIGOR 💜🌈💜🌈 (@Gabi_Branci) May 5, 2021

A votação foi encerrada por Tiago Leifert.

Em seguida, Projota se apresentou e cantou outro sucesso da sua carreira, Muleque de Vila, com a participação especial e surpresa de Lucas Penteado. O ator se emocionou ao começar a cantar com o rapper que, no início do “BBB 21”, ele declarou que era seu grande ídolo. Tiago Leifert se juntou aos brothers em frente ao aquário onde aconteceu a apresentação e, quebrando o protocolo, gritou: “Vocês são fod*”. Projota e Lucas se abraçaram no final da música com os olhos cheios de lágrimas.

*A matéria será atualizada conforme o programa ao vivo.