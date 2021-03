Juliette diz no ‘BBB 21’ que já beijou ex-galã da Globo e Thaís descobre quem é; assista

Após certa insistência das sisters, a paraibana acabou revelando que ator ela deu um beijo no carnaval

Reprodução/Globo/29.03.2021 Juliette contou no 'BBB 21' que já beijou um ator que protagonizou novelas na Globo



Em um papo com Camilla de Lucas, Pocah e Thaís durante a madrugada, Juliette contou que já beijou um ator que fez novelas na Globo. Ela explicou que foi durante um carnaval e que ambos estavam solteiros. Quem puxou o assunto perguntando se a paraibana já tinha ficado com algum famoso foi a cirurgiã-dentista, que se livrou do último paredão na prova Bate e Volta. Juliette respondeu que tinha beijado um ex-galã global, mas fez um mistério sobre a identidade do ator no “BBB 21“. “Ele era de uma novela, fazia ‘Malhação’. Foi no carnaval, eu beijei dentro do táxi. Ele colocou a cabeça [para fora], eu beijei e tchau. Foi esse o famoso mais famoso que eu beijei”, contou a advogada. Camilla de Lucas perguntou a primeira letra do nome dele e Juliette respondeu: “T”.

Pocah chutou Thiago Martins e a paraibana ficou tímida: “Não sei se é Thiago não, mas a novela que ele fez… Que vergonha, ele nem lembra porque foi um beijo de carnaval, não teve nem uma paquera”. As sisters continuaram insistindo e Juliette explicou: “Ele fez aquela novela com aquela menina que era a Betina, que tem o olho azul, bem linda”. Thaís então matou a xarada: “Sei, o Thiago Rodrigues”. A advogada confirmou. O ator protagonizou com Fernanda Vasconcellos, que viveu Betina, a temporada de 2005 de “Malhação” e voltou a fazer par romântico com a atriz em 2010, na novela “Tempos Modernos”. Fora das novelas, Thiago viveu um relacionamento de altos e baixos com a jornalista Cris Dias, que teria chegado ao fim em 2019.

RODA DA FOFOCA: Juliette puxou na memória e conseguiu lembrar que "beijou" o ator Thiago Rodrigues num Carnaval! 😨 #BBB21 pic.twitter.com/I3js9AdWGF — No Instante – A informação agora (@NoInstante_n10_) March 29, 2021