‘BBB 21’: Dupla sertaneja de Rodolffo, Israel explica porque não está sentindo falta do parceiro

Cantor disse que passa o dia grudado no pay-per-view acompanhando o reality e torcendo pelo amigo, com quem faz dupla há 25 anos; ele também celebrou o sucesso da música ‘Batom de Cereja’

Divulgação Israel disse que o BBB 21 mudou Rodolffo e ele está 'um cara mais sensível'



Enquanto alguns famosos estão saindo com alta rejeição do “BBB 21”, Rodolffo, mesmo sem saber, está alavancando sua carreira no sertanejo e prova disso é o sucesso da música Batom de Cereja. Israel, que faz dupla com o cantor, bateu um papo com a Jovem Pan e falou que está surpreso com toda essa repercussão positiva. “Cada dia recebo uma surpresa maior, ficamos em primeiro lugar nas plataformas de streaming de música, chegamos ao top 50 mundial e recebi a notícia que estamos na lista da Billboard”, contou o cantor, que deixou claro que sua ficha ainda não caiu. “Não estou entendendo isso ainda, porque a gente nunca viveu algo parecido, nunca atingimos esses números, então sinto que estou processando tudo. Não sabia que o ‘BBB’ ia alavancar tanto a nossa carreira, até imaginava que sim, mas não tanto.”

Com sua dupla na casa mais vigiada do Brasil, Israel brincou que não está sentindo falta do parceiro porque passa o dia acompanhando o reality show da Globo. “Acho que ele está com mais saudade de mim do que eu dele, porque eu passo 24 horas nas redes sociais e no pay-per-view, vou para todo lugar assistindo no celular”, afirmou o sertanejo, que daqui de fora está enxergando uma nítida mudança no comportamento de Rodolffo. “O jogo está mexendo muito com ele, o Rodolffo está melhorando muito, está um cara mais sensível e dá para ver isso na cara dele.” Como exemplo, Israel citou a conversa que Rodolffo teve com Fiuk que, segundo Tiago Leifert, foi crucial para manter o sertanejo na casa no paredão acirrado que disputou com Carla Diaz. “Aquele momento foi crucial, a gente achou que ele ia guardar aquilo para ele e ficar emburrado, mas não. Ele abriu o coração, pediu desculpas, falou o que estava sentindo e o público aqui fora viu. Nos 25 anos que conheço ele, nunca vi o Rodolffo daquele jeito”, enfatizou o cantor, que chorou de emoção quando seu parceiro continuou na casa.

A dupla Israel e Rodolffo foi formada quando os artistas ainda eram crianças e a parceria deu tão certo que eles já se consideram “irmãos de vida”. “A gente se conheceu bem pequeninho, com sete anos. Somos do interior, nossos pais se conheceram em Goiânia e logo começamos a dupla. Nós cantávamos em aniversários, campanhas políticas, escolas e quando vimos já tinha passado 25 anos”, contou Israel. Dentro do jogo, Rodolffo encontrou outro parceiro, Caio, com quem teve uma identificação imediata. Nas redes sociais, muita gente brinca dizendo que Israel será trocado e, com bom humor, ele rebate: “Vou nada (risos). Eu não perdi meu parceiro, eu ganhei mais um amigo. Vamos montar um trio e manter essa amizade. O encontro deles lá dentro foi muito importante para os dois.”

Além de torcer por Rodolffo e Caio, Israel disse que também quer Juliette e Camilla de Lucas como finalistas. “Elas são muito top. Queria esses quatro na final”, disse o cantor que já descartou a ideia de aceitar um convite para o “BBB 22”. “Pensando na minha personalidade, eu não toparia porque sou um pouco diferente do Rodolffo, também sou muito caseiro e não consigo ficar longe da minha família nem uma semana.” O que Israel quer é continuar colhendo os frutos que o “BBB 21” está dando para a dupla sertaneja. Batom de Cereja é uma das faixas do DVD “Aqui e Agora”, gravado em novembro do ano passado. O primeiro EP com parte das músicas do DVD já foi lançado e, em breve, haverá um segundo. Com o sucesso da música, que ganhou até coreografia dentro da casa, o público passou a explorar trabalhos mais antigos da dupla, como Marca Evidente, música gravada com Jorge e Mateus. “O Brasil está tendo a oportunidade de conhecer nossas músicas gravadas há vários anos, quando a gente trabalhava no Centro-Oeste do Brasil, e estão descobrindo nosso lado mais romântico”, concluiu Israel.